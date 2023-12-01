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16:52 (мск), источник: РИА Новости

Суд Калининграда признал геноцидом зверства нацистов в Восточной Пруссии

Калининградский суд признал геноцидом зверства нацистов в Восточной Пруссии.

КАЛИНИНГРАД, 1 дек — РИА Новости. Калининградский областной суд признал геноцидом зверства фашистов на территории Восточной Пруссии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Суд рассматривал иск прокуратуры о признании геноцидом народов СССР и военными преступлениями действий нацистов на территории Восточной Пруссии (ныне — Калининградская область).

«Заявление прокурора Калининградской области удовлетворить… Признать военными преступлениями и преступлениями против человечности и геноцидом советского народа деяния фашистских захватчиков на территории Восточной Пруссии».

объявила судья Елена Чашина

«Я считаю, что действия этих… их людьми назвать нельзя. Они шокируют любого здравомыслящего человека. Убийство детей, издевательства, зверства. В судебном заседании представлены доказательства того, что из наших с вами сограждан производили мыло. Наверно, это настолько шокирует, что кровь стынет в жилах», — сказал прокурор Калининградской области Александр Авдеев.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, установлены факты массового целенаправленного уничтожения немецко-фашистскими захватчиками советских граждан на территории нынешней Калининградской области.

«Несмотря на то, что к моменту начала Великой Отечественной войны Восточная Пруссия с ее столицей Кенигсбергом входила в состав нацистской Германии, на ее территории также реализовывался общий план Третьего Рейха по угнетению советских военнопленных и угнанного с оккупированной территории СССР мирного населения», — добавила она.

По данным прокуратуры, на территории Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей «Шталаг-1А-Штаблак» прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров).

В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ «Геноцид». Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну.

Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже 17-м за последние годы. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Белгородской, Ленинградской, Калужской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и Санкт-Петербурге.

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