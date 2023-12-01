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17:22 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Самаре рассмотрит ходатайство следствия об аресте певца Шарлота

Суд в Самаре рассмотрит в субботу ходатайство следствия об аресте певца Шарлота.

САМАРА, 1 дек — РИА Новости. Кировский районный суд Самары завтра рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу певца Эдуарда Шарлота, сообщили РИА Новости в суде.

«Получили ходатайство об избрании меры пресечения, речь идет о заключении под стражу», — сказала собеседница агентства.

Суд рассмотрит ходатайство в субботу, 2 декабря.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что в отношении Шарлота возбуждено три уголовных дела: два дела по статье 354.1 (реабилитация нацизма), а третье — по статье 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни «Щека за щеку» (14,5 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.

В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.

В петербургском аэропорту «Пулково» 22 ноября певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале Мизулина. Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте.

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