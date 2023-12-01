«Успела сказать, что замерзла, а потом захрипела»: Подруги умершей на бальных танцах 13-летней девочки из Петербурга рассказали, что привело к трагедии

Загадочную смерть 13-летней девочки расследуют в Петербурге. Семиклассница Аня (имя изменено. — Прим.ред.) внезапно скончалась прямо на занятии по бальным танцам в Доме творчества на юго-западе города. При этом у нее не было ни хронических болезней, ни жалоб на здоровье. Теперь над разгадкой трагедии бьются медики, которые занимаются экспертизой.
Как рассказали spb.kp.ru друзья Ани, ее биография была без черных пятен. В школе — почти кругла отличница, в жизни — без вредных привычек, в хореографии — активная, талантливая и делающая успехи.
— Аня жила со своей мамой и младшим братом. Ни курила, ни пила, вещества не употребляла. По крайней мере, она нам об этом никогда не говорила, — уточняет одна из подруг. — Никогда не слышали, чтобы она болела чем-то серьезным. Но в этот четверг, 30 ноября, что-то пошло не так. Она плохо себя чувствовала. Говорила, что ей холодно. И во время занятия ударила себя коленкой в нос. После этого продолжила выполнять хореографические элементы, а под конец — внезапно потеряла сознание и упала. Начала синеть, а потом хрипеть. Было очень страшно.
Преподаватель девочек пулей вызвала на место скорую, после чего выбежала из зала и позвала туда ее мать. Шокированные женщины не смогли ничем помочь Ане. Она едва дышала. Прибывшие на место медики увезли Аню в реанимацию. Но там школьница погибла. После смерти дочери мать в шоковом состоянии попыталась дать показания полиции.
— Семья умершей девочки была неполная, на учете в органах опеки не состояла. Живут в хороших условиях — в четырехкомнатной квартире. По словам матери, дочь не страдала хроническими заболеваниями. Но есть одна зацепка — отец девочки умер в 2017 году. Оказалось, что в возрасте 12 лет он пережил клиническую смерть. Но выжил и оправился, — рассказал источник spb.kp.ru из правоохранительных органов.
Полиция проводит проверку по факту трагедии. Экспертиза пока не готова. Врачам ясен предварительный диагноз — внезапная клиническая смерть. Spb.kp.ru проследит за расследованием смерти юной танцовщицы.