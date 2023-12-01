17:41 (мск), источник: Фонтанка
Пожар в ангаре на севере Петербурга локализован. Горят двести «квадратов»
В Петербурге локализовали пожар в ангаре в Приморском районе.
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Пожар в ангаре в Приморском районе локализован. Об этом сообщает в пятницу, 1 декабря, пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Возгорание произошло в ангаре на Заусадебной улице. Сообщение об этом поступило в 14:55. Уточняется, что огонь успел распространиться на площадь 200 квадратных метров.
На месте работают 7 пожарных расчетов и 25 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара пока неизвестна.