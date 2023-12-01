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16:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Шестерку с хурмой на крыше раздавили грузовики в Волгограде

Массовое ДТП случилось на пересечении шоссе Авиаторов и улицы Ангарской, на помощь срочно выехала бригада скорой медпомощи.

Источник: ГБУЗ «КССМП»

Пассажир и водитель отечественного легкового автомобиля пострадали в аварии с двумя грузовиками в Волгограде, сообщают в региональной службе скорой медпомощи.

На помощь им срочно выехала бригада медиков.

Авария случилась на пересечении шоссе Авиаторов и улицы Ангарской, столкнулись два грузовика и «шестерка». Водителю легкового автомобиля 76- ти лет оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. 48-летнего пассажира машина скорой помощи доставила в 25-ю городскую клиническую больницу СМП.

ВАЗ-2106 сильно пострадал — разбита вся передняя часть автомобиля, однако ящик с хурмой в багажнике на крыше устоял. У фургона Hyundai оказался разбит бампер. Третий участник аварии в кадр не попал. Снимкок предоставила пресс-служба ГБУЗ «КССМП».

Накануне в Волгограде мать и ребенка сбил лихач на ВАЗе.

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