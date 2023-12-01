16:45 (мск), источник: РБК

Силы ПВО сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВСУ

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении. Истребитель МиГ-29 был сбит в районе села Пересадовка Николаевской области.

Ведомство также отчиталось об уничтожении двух противорадиолокационных ракет HARM и восьми снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, российские военные сбили за сутки 38 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

29 ноября Минобороны отчиталось о сбитых украинских самолетах Су-25, МиГ-29 и 38 беспилотниках.

Ранее, 26 ноября, ведомство сообщило, что российские силы ПВО сбили за сутки два тяжелых истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины.

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