За минувшие сутки также вооруженными силами России было отражено шесть атак ВСУ на донецком направлении и шесть атак на запорожском направлении в районах Работина и Вербового. На краснолиманском направлении была отбита атака бригады «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества.
Российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 38 украинских беспилотников.
Потери украинской армии на херсонском направлении составили до 105 военных и вертолет Ми-8, на донецком — 300 военных, на краснолиманском — 250 военных, на южнодонецком — погибли 95 военнослужащих, а также уничтожена артиллерийская система М777 производства США. На купянском направлении ликвидированы 35 военных, два танка и три пикапа, а также станция РЭБ. В Николаевской области был сбит самолет МиГ-29 ВСУ.
Ранее 1 декабря также сообщалось, что в западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9 348 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 831 единица специальной военной автомобильной техники.