В Воронеже устранили аварию, оставившую без отопления часть Ленинского района

Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали представители компании. К 13:00 рабочие восстановили поврежденный компенсатор, к 14:47 — восстановили подачу ресурса.
Повреждение на трубопроводе было обнаружено ночью. В зону отключения попали здания на улицах 20-летия Октября, Красноармейской, Станкевича, Челюскинцев, Кирова, Свободы и Пушкинской. По данным городского управления образования и молодежной политики, среди них были школы № 12 и № 38. В первом учреждении, работающем в одну смену, было решено сократить время занятий, во втором планировалось провести первую смену в штатном режиме, а вторую — дистанционно, если отопление не будет включено. Также на указанных улицах расположены детские сады № 20,77, 86, 100 и 35. Первые четыре работали в штатном режиме, в последнем была открыта дежурная группа.
Алина Морозова