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17:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В Воронеже устранили аварию, оставившую без отопления часть Ленинского района

Специалисты воронежского филиала АО «Квадра» устранили аварию на трубопроводе на улице 20-летия Октября, оставившую без горячей воды и отопления здания на семи улицах в Ленинском районе.

Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали представители компании. К 13:00 рабочие восстановили поврежденный компенсатор, к 14:47 — восстановили подачу ресурса.

Повреждение на трубопроводе было обнаружено ночью. В зону отключения попали здания на улицах 20-летия Октября, Красноармейской, Станкевича, Челюскинцев, Кирова, Свободы и Пушкинской. По данным городского управления образования и молодежной политики, среди них были школы № 12 и № 38. В первом учреждении, работающем в одну смену, было решено сократить время занятий, во втором планировалось провести первую смену в штатном режиме, а вторую — дистанционно, если отопление не будет включено. Также на указанных улицах расположены детские сады № 20,77, 86, 100 и 35. Первые четыре работали в штатном режиме, в последнем была открыта дежурная группа.

Алина Морозова

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