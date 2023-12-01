17:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Из-за ДТП с грузовиками частично перекрыли трассу М-4 «Дон» в Воронежской области
Движение уже открыто.
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В Бобровском районе Воронежской области КамАЗ под управлением 31-летнего жителя Саратова въехал в металлическое ограждение и перекрыл проезжую часть, после чего в него влетел другой КамАЗ с 52-летним пензенцем за рулем. Водитель из Саратова получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в пятницу, 1 декабря.
Сейчас, по сообщению госкомпании «Автодор», движение запустили по левой полосе. По предварительным данным, житель Саратова не справился с управлением. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Нижнедевицком районе на трассе Курск — Воронеж автомобиль Renault Laguna въехал в ВАЗ-2107, за рулем которого находился 39-летний житель Белгородской области. В результате мужчина получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.