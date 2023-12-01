20:02 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Задержан арендатор Almaty Hostel
Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела.
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Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по факту пожара в Almaty Hostel, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
В ведомстве напомнили, что 30 ноября 2023 года по факту пожара в Almaty Hostel начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
«По поручению генерального прокурора уголовное дело принято в производство специального прокурора. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов. В целях выяснения причин и условий возникновения пожара осуществлен первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводятся иные следственно-оперативные мероприятия. В этот же день прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А. В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к работе хостела», — указывается в сообщении.
Уголовное дело находится на контроле генерального прокурора.
Напомним, 30 ноября 2023 года около 5:33 аст произошло горение подвального помещения Almaty Hostel по улице Ади Шарипова 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Во время пожара погибли 13 человек. «В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно погибли от отравления угарным газом. В хостеле предварительно находилось 72 человека, самоэвакуировались 59», — проинформировали в ДЧС города.
Четверо из 13 погибших — иностранцы: два гражданина России, два гражданина Узбекистана, девять — граждане Республики Казахстан.
Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара.
По данным акимата города, хостел был размещен в здании незаконно, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности.