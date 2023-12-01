В Дагестане вынесены приговоры 240 участникам погромов в аэропорту Махачкалы

«Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях. Из них 104 правонарушителям назначен административный арест от одних до десяти суток, на 94 наложен административный штраф от 3000 до 10 000 ₽, 42 назначены обязательные работы», — сказала Мамаева.
Наказания были вынесены по статьям 19.3 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), 20.1 (мелкое хулиганство) и 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвались около 200 человек на фоне посадки самолета из Тель-Авива. В ходе столкновений с ними пострадали девять сотрудников полиции. Они получили различные телесные повреждения, двое из них были госпитализированы. Всего, по данным минздрава Дагестана, пострадали свыше 20 человек, состояние двоих из них оценивалось как крайне тяжелое.
Росавиация временно закрыла аэропорт, некоторые самолеты были перенаправлены на посадку в другие аэропорты. К 22:20 мск того же дня здание было освобождено от несанкционированно проникших туда людей, однако до середины 30 октября его работа была парализована. Ущерб от беспорядков оценили в 285 млн руб., сообщил депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров со ссылкой на подсчеты экспертов.
Тогда же республиканское следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.