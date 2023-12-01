23:07 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz
Пожар охватил квартиру, где находились только двое детей
К счастью, все обошлось, акмолинские пожарные успели спасли двухлетнего и семилетнего ребенка, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.
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Возгорание произошло находились в квартире на 3-м этаже многоквартирного жилого дома города Степногорск.
3 единицы техники и 8 человек личного состава, прибыв на место пожара через 4 минуты после вызова, ликвидировали его за 17 минут. Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — детская шалость с огнем.