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23:07 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Пожар охватил квартиру, где находились только двое детей

К счастью, все обошлось, акмолинские пожарные успели спасли двухлетнего и семилетнего ребенка, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.

Источник: EL.kz

Возгорание произошло находились в квартире на 3-м этаже многоквартирного жилого дома города Степногорск.

3 единицы техники и 8 человек личного состава, прибыв на место пожара через 4 минуты после вызова, ликвидировали его за 17 минут. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — детская шалость с огнем.

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