05:19 (мск), источник: ТАСС

МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных опорных пунктов ВСУ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы западной группировки Вооруженных сил РФ на купянском направлении уничтожили замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, работа велась из орудий «Рапира».

Спецоперация на Украине
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«На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты противотанковых орудий “Рапира” группировки войск “Запад” уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты ВСУ. Обнаружение подразделений противника осуществлялось военнослужащими разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кадры объективного контроля тоже подтверждают — есть попадание по целям. Все снаряды легли точно», — говорится в сообщении.

«Работали по опорному пункту. Парни молодцы. Работают слаженно, четко. Отрабатываем и буквально сразу уходим», — сказал командир взвода с позывным Порох, его цитирует военное ведомство.

Корректируются удары при помощи беспилотников. Как отметили в Министерстве обороны, от передачи координат до выстрела проходит меньше минуты. «Большое скопление противника — это частные дома в основном. Они заселяются в заброшенные дома местных жителей, которые они покинули, там они скапливаются. Наши “птички” с неба выявляют, где ВСУ оборудуют новый пункт дислокации», — рассказал один из командиров взводов.

Другой разведчик, которого также цитирует военное ведомство, отметил, что разведка ведется непрерывно, каждый день.

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