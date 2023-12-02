06:13 (мск), источник: © РИА Новости

Десантники разбили ВСУ «Ланцетами» на правом берегу Днепра

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Российские десантники барражирующими боеприпасами «Ланцет» успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, уничтожив личный состав, плавсредства и боевую технику украинских военнослужащих, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки», — сообщили в Минобороны.

Для уничтожения обнаруженных целей командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет».

«Операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальные средства украинских формирований», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что наведение и сопровождение российских ударных беспилотников осуществлялось операторами в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели.

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