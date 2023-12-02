Десантники разбили ВСУ «Ланцетами» на правом берегу Днепра

«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки», — сообщили в Минобороны.
Для уничтожения обнаруженных целей командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет».
«Операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальные средства украинских формирований», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что наведение и сопровождение российских ударных беспилотников осуществлялось операторами в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели.