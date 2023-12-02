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Спецоперация на Украине
07:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Не помогла и обокрала: жительница Хабаровска обчистила квартиру мужчины, лежавшего на улице

Женщину из Хабаровска осудили за кражу телевизора из квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В июне В.* шла по Индустриальному району и заметила лежавшего на земле мужчину. Хабаровчанка не стала помогать ему и обворовала его квартиру. Но унести украденное ей не удалось — спугнули.

От мужчины сильно пахло алкоголем, хабаровчанка предположила: «Он не мог уйти далеко от дома». Догадки женщины оказались верны — в ближайшем подъезде она увидела открытую дверь в квартиру. Хабаровчанка зашла внутрь и, по версии следствия, стала обыскивать жилье. Из ценностей нашла лишь телевизор, который и утащила.

Но с украденным ей пришлось расстаться — во дворе за женщиной погнались двое неизвестных. Хабаровчанка смогла убежать от преследователей и выбросила телевизор. Вскоре ее задержала полиция.

Неизвестными оказались дочь и зять спящего на улице мужчины. Им позвонили соседи, сказали, мол, ваш родственник лежит возле подъезда, дверь в дом на распашку, сделайте что-нибудь. Когда дочь и зять приехали, столкнулись с воровкой. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

— Уголовное дело было заведено по статье «Кража». Горожанка дала признательные показания, активно способствовала раскрытию совершенного ей противоправного деяния. Суд назначил хабаровчанке наказание в виде двух лет лишения свободы условно, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

*Имя изменено.

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