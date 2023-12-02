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08:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Армия Израиля начала штурм городов на Западном берегу реки Иордан

Армия Израиля (ЦАХАЛ) штурмует деревни и города на Западном берегу реки Иордан. Об этом информирует Al Jazeera.

Источник: Reuters

Как уточняется, израильские войска проводят рейды и штурмуют города Дженин, Калькилья и Хеврон. Также проводятся операции в населенных пунктах, расположенных в окрестностях Наблуса и Сальфита.

19 ноября армия обороны Израиля приступила к масштабным штурмам палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Как отмечалось, подразделения ЦАХАЛ атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере региона.

При этом израильские военные атаковали Дженин с нескольких направлений с применением тяжелой военной техники и бульдозеров. Как утверждали местные жители, одной из главных целей являлся лагерь беженцев.

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