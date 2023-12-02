07:38 (мск), источник: МК.RU Иркутск
Двое детей пострадали в ДТП в Братске
В Братске 1 декабря вечером произошло ДТП, в котором пострадало двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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Авария произошла на улице Рябикова. Столкнулись Toyota Corolla и Subaru Impreza: водитель Corolla при перестроении не уступил дорогу второй иномарке. После столкновения Impreza врезалась в световую опору. В салоне Subaru Impreza находилось двое детей трёх и пяти лет, младшему из них понадобилась госпитализация. В момент аварии дети не были пристёгнуты ремнями и не находились в детских устройствах.
Установлено, что у 22-летнего водителя Toyota не было водительских прав и полиса ОСАГО. В отношении него составлено несколько административных протоколов.
Проводится проверка.