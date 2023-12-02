07:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Больше 30 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
В аэропортах Москвы 9 рейсов отменены и 30 задержаны на фоне непогоды, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».
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По информации на 7:20 по московскому времени во Внуково задержано 12 рейсов, в Домодедово — 12, в Шереметьево — 6. Отменены семь рейсов во Внуково и два в Домодедово.
Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности. До 21:00 3 декабря ожидается гололедица. МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Ожидается, что до конца суток 3 декабря будет идти снег, прогнозируется метель и снежные заносы на дорогах.
Леонид Уварчев