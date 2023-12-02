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08:28 (мск), источник: ТАСС

В Чувашии в отношении экс-министра транспорта возбудили два уголовных дела

ТАСС, 2 декабря. Следователи возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей в отношении экс-министра транспорта Чувашии Владимира Осипова. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела. Вчера ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей)», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2022 года Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на разработку проектной документации, капремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары с фирмой, руководителем которой являлся его знакомый.

В действительности фирма не соответствовала условиям закупки. Региональному бюджету был причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей.

Кроме того, в июне 2022 года Осипов предоставил в казначейство Чувашии фиктивное платежное поручения для перевода средств министерства на цели, не связанные с контрактом, на который они были выделены. Перевод был заблокирован Минфином республики.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого, проведенного в присутствии адвокатов, Владимир Осипов признал свою вину в полном объеме, а также дал показания в отношении соучастника его преступной деятельности», — говорится в сообщении.

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