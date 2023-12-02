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12:40 (мск), источник: Newslab.ru

«Магнитные бури, пожары, ДТП, провалы людей под лёд»: названы опасности декабря в Красноярском крае

В первый месяц зимы ГУ МЧС Красноярского края прогнозирует увеличение количества техногенных пожаров, происшествий на дорогах и акваториях, а также сход снежных масс и магнитные бури.

Причинами происшествий может стать нарушение жителями правил безопасности и погодные условия.

В ведомстве напомнили, что пожары зачастую происходят из-за неправильной эксплуатации печей и электрооборудования, а также повышенной нагрузки на электросети. Кроме того, в преддверии новогодних праздников существует риск увеличения числа бытовых пожаров в связи с применением неисправных гирлянд, использованием несертифицированных пиротехнических изделий, их неосторожным обращением и хранением.

Также в декабре велика вероятность происшествий с гибелью людей на реках и озерах края — из-за несоблюдения мер безопасности при ловле рыбы, выходе не лёд в запрещенных местах и безнадзорном нахождении на нем детей.

«Возможны провалы людей и техники под лед из-за пересечения акваторий рек вне официально открытых переправ, — говорят в МЧС. — Отметим, на сегодняшний день не открыта ни одна ледовая переправа».

Сходы снега традиционно прогнозируются на лавиноопасных участках: 601−605 км автодороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе, 26−28 км автодороги Р-01 Курагино-Черемшанка в Курагинском районе и в горах Норильска.

Ухудшение геомагнитной обстановки в этом месяце ожидается 3−4 числа, 7, 11−13, 18−24, 30−31. 5—6 декабря прогнозируется усиление солнечной активности до 6−7 баллов.

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 «Магнитные бури, пожары, ДТП, провалы людей под лёд»: названы...
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