«Магнитные бури, пожары, ДТП, провалы людей под лёд»: названы опасности декабря в Красноярском крае

Причинами происшествий может стать нарушение жителями правил безопасности и погодные условия.
В ведомстве напомнили, что пожары зачастую происходят из-за неправильной эксплуатации печей и электрооборудования, а также повышенной нагрузки на электросети. Кроме того, в преддверии новогодних праздников существует риск увеличения числа бытовых пожаров в связи с применением неисправных гирлянд, использованием несертифицированных пиротехнических изделий, их неосторожным обращением и хранением.
Также в декабре велика вероятность происшествий с гибелью людей на реках и озерах края — из-за несоблюдения мер безопасности при ловле рыбы, выходе не лёд в запрещенных местах и безнадзорном нахождении на нем детей.
«Возможны провалы людей и техники под лед из-за пересечения акваторий рек вне официально открытых переправ, — говорят в МЧС. — Отметим, на сегодняшний день не открыта ни одна ледовая переправа».
Сходы снега традиционно прогнозируются на лавиноопасных участках: 601−605 км автодороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе, 26−28 км автодороги Р-01 Курагино-Черемшанка в Курагинском районе и в горах Норильска.
Ухудшение геомагнитной обстановки в этом месяце ожидается 3−4 числа, 7, 11−13, 18−24, 30−31. 5—6 декабря прогнозируется усиление солнечной активности до 6−7 баллов.