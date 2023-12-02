Погибшего в хостеле Алматы 20-летнего парня похоронили на родине

Три месяца назад он уехал в Алматы. Устроился готовить фастфуд и старался помогать деньгами родителям, сообщает КТК.
Парень планировал заработать на ремонт дома, а позже жениться. В каких условиях он жил, близкие не знали.
В день трагедии Бейбарыс должен был приехать к родителям, но, по их словам, ему задержали зарплату, поэтому он остался. Отец и мать парня не слышат и общаются жестами.
Местные власти пообещали им бесплатно провести газ и выплатить компенсацию за гибель сына. Но родные сейчас хотят, только чтобы виновные в трагедии понесли наказание.
Пожар произошел по улице Ади Шарипова ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. Их личности установлены. В числе погибших: четверо — иностранцы (граждане России — 2 и граждане Узбекистана — 2), девять — казахстанцы.
1 декабря 2023 года задержали арендатора хостела.