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09:56 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Погибшего в хостеле Алматы 20-летнего парня похоронили на родине

В Туркестанской области накануне, 1 декабря, прошли первые похороны жертв пожара в «Алматы хостел». В ауле Сынтас, что в 100 километрах от Шымкента, простились с 20-летним Бейбарысом Алдибеком, сообщает Zakon.kz.

Источник: ktk.kz

Три месяца назад он уехал в Алматы. Устроился готовить фастфуд и старался помогать деньгами родителям, сообщает КТК.

Парень планировал заработать на ремонт дома, а позже жениться. В каких условиях он жил, близкие не знали.

В день трагедии Бейбарыс должен был приехать к родителям, но, по их словам, ему задержали зарплату, поэтому он остался. Отец и мать парня не слышат и общаются жестами.

Местные власти пообещали им бесплатно провести газ и выплатить компенсацию за гибель сына. Но родные сейчас хотят, только чтобы виновные в трагедии понесли наказание.

Пожар произошел по улице Ади Шарипова ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. Их личности установлены. В числе погибших: четверо — иностранцы (граждане России — 2 и граждане Узбекистана — 2), девять — казахстанцы.

1 декабря 2023 года задержали арендатора хостела.

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