09:55 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте проводятся рейды по улучшению криминогенной ситуации — ГУВД
Ранее в сетях распространились сообщения о задержании в ходе рейдов десятков представителей криминального мира.
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В Ташкенте проводятся масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
«В целях предотвращения преступлений, усиления профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан ГУВД Ташкента и правоохранительные органы проводят оперативные профилактические мероприятия по улучшению криминогенной обстановки на территории столицы», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что за прошедшую неделю были проведены рейды против десятков представителей криминального мира.
По сообщениям в сетях, были арестованы представители «улицы». Отмечалось, что задержанные содержатся во временном изоляторе МВД. Их действия будут оценены по результатам следственных действий.