09:53 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусов предупредили о мошенниках, предлагающих елки по низким ценам
Белорусам сказали, на что обращать внимание, покупая елки в соцсетях.
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Белорусов предупредили о мошенниках, которые предлагают в соцсетях елки по заниженным ценам. В пресс-службе УВД Миноблисполкома сказали, на что обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.
Сообщается, что в конце ноября 2023 года в милицию все чаще стали поступать заявления от белорусов, которые заплатили деньги за елку, но так ее и не получили. При покупке новогодней елки в соцсетях в ведомстве рекомендуют обращать внимание не только на само наполнение страниц, но на комментарии и лайки. Кроме того, не нужно сразу переводить предоплату, так как вернуть ее будет довольно сложно.
В милиции подчеркивают, что при выборе новогодних товаров в соцсетях важно обращать внимание на цену, которая зачастую сильно ниже рыночной. Также должно насторожить и настойчивое внесение предоплаты. Кроме того, мошенники чаще всего отказываются выслать товар наложенным платежом по почте, а еще говорят, что у продавца нет сайта.