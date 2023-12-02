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11:11 (мск), новости Беларуси, источник: ОНТ

На пожаре в Смолевичах погибли мужчина и женщина

Как сообщает МЧС, сегодня в 5:50 поступило сообщение о пожаре жилого дома в Смолевичах.

Как сообщает МЧС, сегодня в 5:50 поступило сообщение о пожаре жилого дома в Смолевичах.

Прибывшие на место бойцы МЧС обнаружили, что дом горит открытым пламенем. В ходе тушения пожара были найдены погибшие мужчина и женщина.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

А 1 декабря, по информации, МЧС, на пожарах в Беларуси погибли четыре человека.

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