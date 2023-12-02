11:10 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Взявший за ремонт телевизора 4000 рублей иностранец задержан в Молодечно
В Молодечно задержали иностранца, отремонтировавшего телевизор белоруске за 4000 рублей.
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В Молодечно задержали 25-летнего иностранца, который отремонтировал старый телевизор пенсионерке за 4 тысячи рублей, пишет издание kraj.by со ссылкой на Следственный комитет.
Пенсионерка нашла объявление о ремонте телевизора на входной двери около подъезда и позвонила по указанному номеру. На следующий день мастер пришел домой к пенсионерке, осмотрел телевизор и сказал, что есть неисправность матрицы, платы, кроме того, нужно установить прошивку, в связи с чем он его забирает для ремонта. Доверчивая женщина отдала устройство мастеру. Спустя несколько часов мужчина выставил счет за ремонт, сказав про 1250 долларов. Пенсионерка сказала, что на руках у нее есть 800, а остальные нужно снять с карты. Получив всю сумму, мастер уехал.
Спустя несколько дней историю про ремонт телевизора пенсионерка рассказала своей племяннице. Девушка удивилась стоимости, а также смутилась, что нет договора и гарантии. Тогда пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенника.
Установлено, что так называемым мастером по ремонту оказался 25-летний иностранец. Он воспользовался доверчивостью пенсионерки и обманул, когда говорил про множество поломок. Следователи выяснили, что фигурант нигде не работает, а заказы он получал от виртуального нанимателя, который говорил ему, где нужно отремонтировать технику. Выручку от таких ремонтов делили на двоих. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество.