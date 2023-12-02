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Спецоперация на Украине
11:56 (мск), источник: Ura.ru

На СВО погиб 35-летний рядовой Александр Некрасов из Пермского края

В зоне проведения спецоперации погиб 35-летний рядовой из Добрянки (Пермский край) Александр Некрасов. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Источник: соцсети

«Стало известно о гибели нашего земляка Александра Некрасова. Рядового ВС РФ не стало 22 ноября 2023 года. Администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Некрасов родился 18 октября 1988 года в Добрянке, учился в местной школе № 3, после — в гуманитарно-технологическом техникуме, где получил специальность сварщика. В 2011 году ушел в армию. В дальнейшем он работал в различных компаниях Добрянки и Перми. В июле 2023 года пермяк подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на фронт. Церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 4 декабря.

Церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 4 декабря.

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