12:16 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте задержан Саидазиз Сайдалиев, известный как «Сайидазиз медгородок»
Против него и его сообщников возбуждено уголовное дело.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ранее мы сообщали, что в Ташкенте проводятся масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации.
Следственным управлением при ГУВД Ташкента расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 165 УК РУз (Вымогательство). В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках данного уголовного дела были выявлены несколько фактов преступлений.
В частности, гражданин Саидазиз Сайдалиев, 1987 года рождения, известный как «Саидазиз Медгородок», собрал в свое окружение несколько лиц, занимающихся спортом. После они совершали ряд преступлений, в том числе «выбивали» долги путем угроз, хулиганства и вымогательства, получая за это деньги.
Подозреваемый С. Сайдалиев и еще несколько лиц задержаны. В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Граждане, пострадавшие от действий задержанного и его сообщников, могут обратиться в столичное ГУВД по телефонам: 71−206−45−66, 71−206−49−46 или 102, либо в ближайший ОВД. Личность заявителей останется конфиденциальной.