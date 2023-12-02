12:42 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Трех рыбаков за одно утро спасли в Минской области
В Минской области в субботу, 2 декабря, спасли уже троих рыбаков.
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По информации МЧС, ранним утром спасателям поступило сообщение от очевидцев происшествия недалеко от агрогородка Новоселки Пуховичского района.
«Прибывшие подразделения МЧС на расстоянии 30 м от берега (толщина льда до 5 см) увидели двух мужчин. Они удерживались на поверхности льда», — рассказали в ведомстве.
Спасатели при помощи лестницы штурмовки, круга спасателя и веревки извлекли провалившихся на берег. Рыбаки находились в спасательных жилетах. Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчин с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» в приемное отделение районной больницы.
Этим же утром работники ОСВОДа спасли мужчину, который провалился под лед на Смолевичском водохранилище.
Напомним, лед на белорусских водоемах пока не набрал достаточной прочности для безопасной рыбалки или передвижения. Актуальные данные о толщине льда можно посмотреть на сайтах областных организаций ОСВОД.