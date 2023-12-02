13:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Около 10 домов сгорели во время крупного пожара под Геленджиком
Крупный пожар произошел в хуторе Бетта в районе Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
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Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что огонь вспыхнул около полуночи. Общая площадь пожара составила 250 кв.м. В его тушении участвовал 21 человек и семь единиц техники. Потушить возгорание удалось в 5:20.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из домов. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние участки. По информации RT, в общей сложности сгорело около 10 гостевых домов. Мэрия Геленджика сообщила о четырых уничтоженных строениях.
Глава Пшадского сельского округа Александр Рыкун пояснил, что огонь возник из-за того, что владелец одного из домиков после сильного шторма и ливней пытался просушить его обогревателем. «Произошло замыкание — и мгновенно всё вспыхнуло. Строения некапитальные, из легковоспламеняющихся материалов плюс ветер — всё это быстро сгорело», — добавил он.
Пострадавших во время пожара нет, уточнили власти.