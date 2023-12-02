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13:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области во время метели зафиксировали 192 аварии

В ДТП пострадали 11 человек, двое погибли.

За минувшие сутки, 1 декабря, когда регион накрыла метель, а местами дороги и трассы обледенели, инспекторы ДПС зафиксировали 192 аварии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Количество аварий за 24 часа увеличилось практически в два раза. Так, 30 ноября в области зафиксировали 105 аварий, 65 из них случились в областном центре. День спустя в Воронеже их зафиксировали уже 125. Из-за чего вечером в пятницу город встал в 10-балльных пробках.

В районах области в этот же день зафиксировали 44 ДТП. Днем ранее эта цифра была 23.

Не обошлось без трагедий в первый день зимы. В авариях пострадали 11 человек, двое погибли. Днем ранее, 30 ноября, в ДТП один человек погиб, а травмы получили 3 человека.

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