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13:11 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске

Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Мой город».

Более полутора миллиона пачек сигарет без идентификации уничтожили в Уральске, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Их стоимость составляет более 967 миллионов тенге.

Группу их реализаторов установили ранее. Всех их привлекли к уголовной ответственности.

«По другому делу ранее суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства департамента АФМ по ЗКО о реализации вещественных доказательств — сигарет с DataMatrix штрихкодом. Средства от реализации в сумме 84 млн тенге обращены в доход государства», — говорится в сообщении.

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