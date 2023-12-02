13:11 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске
Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Мой город».
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Более полутора миллиона пачек сигарет без идентификации уничтожили в Уральске, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Их стоимость составляет более 967 миллионов тенге.
Группу их реализаторов установили ранее. Всех их привлекли к уголовной ответственности.
«По другому делу ранее суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства департамента АФМ по ЗКО о реализации вещественных доказательств — сигарет с DataMatrix штрихкодом. Средства от реализации в сумме 84 млн тенге обращены в доход государства», — говорится в сообщении.