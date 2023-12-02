Минобороны сообщило о 27 нанесенных за неделю групповых ударах по объектам ВСУ

«Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
За этот период, рассказали в Минобороны, российские войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, в районе села Синьковка, а также отразили в общей сложности 18 атак ВСУ. На краснолиманском направлении было отражено 13 атак противника, а на донецком — 17. В Минобороны напомнили, что российские силы взяли под контроль поселок Артемовское в ДНР, улучшив в результате свое положение по переднему краю на донецком направлении.
На запорожском и херсонском направлении ВС России вели активную оборону, отразив 14 атак в районах населенных пунктов Работино и Вербовое и не допустив высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра.
Российские средства ПВО за неделю сбили пять Миг-29, два Су-27 и один Су-25 ВВС Украины, а также вертолет Ми-8. Кроме того были перехвачены 188 беспилотников, 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.
С июня 2023 г. Киев ведет контрнаступление, в то же время российская сторона указывает на отсутствие каких-либо результатов у украинской армии. Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик, поскольку Киеву не удается добиться прорыва.
8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен продолжать контрнаступление, несмотря на трудности и переключение внимания Запада на ситуацию на Ближнем Востоке. Он пообещал «показать результат в этом году». 1 декабря в интервью Associated Press Зеленский заявил, что летнее наступление ВСУ не принесло результатов, которых ожидал Киев, из-за постоянной нехватки вооружения и сухопутных войск.
22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Он напомнил, что этот процесс ранее покинул Киев. В частности, на это указывает декрет Зеленского, подписанный в октябре 2022 г., который запрещает вести с РФ мирные переговоры. В конце ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги в странах НАТО «тихо, с опаской», но признают провал контрнаступления украинской армии.