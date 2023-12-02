13:37 (мск), источник: МК.RU Уфа
Власти района Башкирии загородили мост после трагедии с семьей
В Башкирии 41-летняя женщина и двое ее детей — шестилетняя дочь и пятилетний сын — погибли, упав в реку Белую на автомобиле.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Трагедия случилась в деревне Азнагулово в Белорецком районе, где мать детишек решилась проехать на машине по пешеходному мосту. Конструкция не выдержала и все, находившиеся в салоне авто погибли на месте. Мать — сразу, детей пытались спасти, но безуспешно.
Оказалось, что ранее женщину лишили прав на вождение автомобиля, но она вновь села за руль. Погибшая мать стала фигуранткой уголовного дела за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух человек. Очевидно, что дело прекратят в связи со смертью подозреваемой.
Второе уголовное дело возбудили по признакам преступления по статье «Халатность». Следствие считает, что трагедия с семьей произошла из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками районной администрации. Они не обеспечили безопасный проезд через реку в село Азнагулово и никак не пресекли проезд автомобилей по пешеходному мосту.
На следующий день мост с обеих сторон закрыли для проезда автотранспорта бетонными блоками. В Азнагулово приехал глава района Андрей Иванюта и пообщался с местными жителями, которые остались крайне недовольны действиями властей. Они считают, что таким образом власти отрезали их от внешнего мира. Теперь к ним не смогут приехать экстренные службы.
По словам Иванюты, ранее на мосту установили запрещающие для проезда знаки, но этого было недостаточно.
— Личные машины все оставят перед мостом, оборудуем стоянку, поставим фонари, — отметил он. — Подобрали вариант объезда реки для спецтехники, для машин высокой проходимости в экстренных случаях.
Он также объяснил, почему до сих пор здесь нет автомобильного моста.
Деньги на это выделялись дважды, но не нашлось желающих его строить. Новые торги планируют объявить после апреля 2024 года.