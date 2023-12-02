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13:50 (мск), источник: СуперОмск

Разгромивших пиццерию омичей отправили под домашний арест

В субботу, 2 декабря 2023 года, В Омске суд избрал меру пресечения двум омичам 33 и 39 лет, которые обвиняются в хулиганстве во время пребывания в пиццерии на улице Рождественского.

«Сегодня судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать местожительство (за исключением явки по вызовам к следователю, в суд и при чрезвычайной ситуации), пользоваться средствами связи и Интернет (за рядом исключений), общаться с участниками уголовного судопроизводства», — сообщили в СУ СКР по Омской области.

Напомним, днем 26 ноября 2023 года двое мужчин, будучи нетрезвыми, разгромили пиццерию, в том числе бросили в одну из работниц водонагреватель с кипятком. Она получила ожог первой степени.

Личность подозреваемых быстро установили и возбудили в отношении них уголовное дело.

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Разгромивших пиццерию омичей отправили под домашний арест
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