Разгромивших пиццерию омичей отправили под домашний арест

«Сегодня судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать местожительство (за исключением явки по вызовам к следователю, в суд и при чрезвычайной ситуации), пользоваться средствами связи и Интернет (за рядом исключений), общаться с участниками уголовного судопроизводства», — сообщили в СУ СКР по Омской области.
Напомним, днем 26 ноября 2023 года двое мужчин, будучи нетрезвыми, разгромили пиццерию, в том числе бросили в одну из работниц водонагреватель с кипятком. Она получила ожог первой степени.
Личность подозреваемых быстро установили и возбудили в отношении них уголовное дело.