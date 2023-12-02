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13:56 (мск), источник: Фонтанка

Аэробус из Петербурга аварийно сел в Москве из-за отказа двигателя

РИА: Самолет А321 совершил посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя.

Самолет А321, направлявшийся в субботу, 2 декабря, из Петербурга в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в полете, предположительно, произошел отказ левого двигателя.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует ситуацию и организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

«В настоящее время 162 пассажира благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. Спецслужбы осматривают борт», — говорится в сообщении ведомства.

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