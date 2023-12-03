13:32 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининграде микроавтобус сбил 19-летнюю девушку на «зебре»
Пешеход госпитализирована.
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ДТП, в котором пострадала 19-летняя жительница Калининграда, случилось на ул. Артиллерийской. Там автомобиль марки «Мерседес» под управлением 51-летнего водителя сбил девушку.
Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, все случилось при проезде нерегулируемого пешеходного перехода.
Девушка переходила дорогу по «зебре».
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.