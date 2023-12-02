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14:36 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Белорус пытался ввезти из РФ 150 килограмм красной икры

В Беларусь из России хотели незаконно ввезти более 1 тыс. банок красной икры.

Источник: Смартпресс

По информации Россельхознадзора, на автодороге «М1» была остановлена легковушка под управлением гражданина Республики Беларусь. В машине грубыми нарушениями перевозилась икра лососевых пород рыб без ветеринарных документов.

Всего в салоне было 10 коробок с 1080 жестяными банками «икры лососевой зернистой» общим весом более 150 кг. При этом на данный груз отсутствовали ветеринарные и иные сопроводительные документы.

В дальнейшем также выяснилось, что производитель ООО «Русский деликатес» не осуществляет деятельность по производству пищевой рыбной продукции и является «фантомным».

В итоге груз утилизировали, а перевозчика привлекли к административной ответственности.

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