15:23 (мск), источник: РИА Крым
В Евпатории уровень воды опустился до 15 сантиметров — МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. В Евпатории и Саках в субботу значительно снизился уровень воды, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Зафиксировано снижение уровня воды в Евпатории. Благодаря работе МЧС, на улицах Симферопольская и Лиманная остается порядка 10−15 сантиметров воды. В Прибрежном Сакского района также вчера были предприняты меры по рытью траншей в сторону озера Сасык-Сиваш, за ночь отмечается падение общего уровня воды на 15 сантиметров», — отметил он.
Он добавил, что на сегодняшний день по Крыму подтопленными остаются 85 частных домов, 22 дачи и 110 приусадебных участков. Продолжают функционировать пункты временного размещения в Евпатории, в селе Прибрежное на данный момент такой необходимости уже нет.
Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по устранению последствий ЧС. Специалисты уже полностью восстановило тепло- и газоснабжение, работы по восстановлению электричества продолжаются. На сегодняшний день без света остаются 648 абонентов, из них 248 — это новые заявки по аварийным ситуациям, отметил Садаклиев.
«Для ликвидации последствий по отключению электроэнергии задействовано 130 бригад, нарастим до 180. Работы продолжаются, к исходу сегодняшнего дня планируется восстановить электроэнергию в полном объеме», — подчеркнул глава крымского МЧС.
При этом на всех 13 автодорогах открыто движение.
«На данный момент продолжается работа по восстановлению дорожного полотна в селе Морское, движение там проходит в реверсном режиме», — уточнил глава МЧС.
По его данным, увеличилось количество обращений по поводу поврежденных кровель — их насчитывается уже 1083. Восстановлено к субботе 440.
Сумма ущерба, причиненного стихией, должна быть подчитана до 8 декабря. В этот срок следует подать все документы, подчеркнул Сергей Садаклиев.
Ранее сообщалось, что в Евпатории благодаря прорытым каналам в сторону моря, а также расчистке дренажных каналов вдоль железнодорожных путей уровень воды снизился на сорок сантиметров.
Кроме того, ход восстановительных работ по электроснабжению взяла на контроль прокуратура Республики Крым. В ведомстве пообещали дать оценку действиям органов по соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства.
В субботу мэр города Саки Александр Овдиенко сообщил о полном восстановлении подачи электричества, воды, газа и тепла в дома пострадавших от удара стихии горожан.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
К субботе МЧС России освободили от воды 60 домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.