15:48 (мск), источник: АиФ Пермь
В МВД рассказали подробности массового смертельного ДТП под Краснокамском
В результате аварии 2 декабря погиб водитель LADA Largus.
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Подробности массового смертельного ДТП под Краснокамском, произошедшего 2 декабря, рассказали в МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.
Как уточнили в полиции, авария произошла около 13.30. В ДТП на 474-м километре автодороги М7 «Волга» столкнулись три автомобиля.
«По предварительной информации, водитель LADA Largus 1963 года рождения при перестроении в левый ряд допустил касательное столкновение с двигавшийся в попутном направлении грузовым автомобилем Mercedes. После чего отечественный авто отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом DAF», — рассказали сайту perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля LADA Largus. В полиции уточнили, что он получил смертельную травму.
«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорят в МВД.
Напомним, ранее очевидцы последствий ДТП под Краснокамском рассказали, что в результате сильного удара автомобиль LADA Largus сдавило всмятку. Из-за ДТП на подъезде к объездной дороге образовалась пробка.