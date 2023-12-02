17:20 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинске три автомобиля столкнулись в снегопад на Копейском шоссе, есть пострадавший
В Челябинске во время непогоды столкнулись три автомобиля.
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Вечером 2 декабря в Челябинске столкнулись три автомобиля. ДТП произошло напротив дома № 36/2 по Копейскому шоссе. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в аварии пострадал один человек.
— По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110, Nissan Micra и «Богдан-2110», — сообщили в ГИБДД Челябинска. — В результате ДТП медицинская помощь оказана пассажиру автомобиля Nissan Micra.
По данным ведомства, иномаркой Nissan Micro управляла 37-летняя женщина. За рулем автомобиля ВАЗ-2110 находился 62-летний мужчина, а водителем «Богдан-2110» является 54-летняя женщина.