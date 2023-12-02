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17:22 (мск), источник: Время

Евгений Смирнов из Шахуньи погиб в ходе СВО

Похороны состоятся 3 декабря.

Завтра, 3 декабря, в Шахунье состоятся похороны 50-летнего Евгения Смирнова, погибшего в ходе СВО. Об этом сообщается в официальной группе городского округа ВК.

Старший лейтенант Евгений Смирнов был командиром взвода 10-й мотострелковой роты 4-го мотострелкового батальона 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й танковой дивизии. Он погиб 17 ноября.

Церемония прощания начнётся в 11:00 в деревне Б. Музя по адресу: ул. Центральная, 54. В 12:15 ­- траурный митинг на территории кладбища в селе Хмелевицы.

«Администрация и Совет депутатов г. о. г. Шахунья выражают глубокие соболезнования семье, родным, близким, друзьям Смирнова Евгения Алексеевича. Всем, кто знал, любил и уважал этого замечательного человека. Светлая память о нем останется в наших сердцах», — сказано в сообщении.

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