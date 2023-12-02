18:17 (мск), источник: "Российская газета"
Самолет с хоккеистами ЦСКА совершил экстренную посадку
Армейцы летели в Челябинск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Трактора». Однако в пути возникли проблемы.
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«В Челябинск добираемся с приключениями. Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В ЦСКА уточнили, что сейчас команда ждет разрешения на вылет.
Матч против «Трактора» должен пройти в воскресенье, начало в 15:00 по московскому времени.