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18:17 (мск), источник: "Российская газета"

Самолет с хоккеистами ЦСКА совершил экстренную посадку

Армейцы летели в Челябинск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Трактора». Однако в пути возникли проблемы.

«В Челябинск добираемся с приключениями. Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В ЦСКА уточнили, что сейчас команда ждет разрешения на вылет.

Матч против «Трактора» должен пройти в воскресенье, начало в 15:00 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
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