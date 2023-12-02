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18:04 (мск), источник: МК.RU Воронеж

В МЧС Воронежской области сообщили подробности о пожаре в Бабяково

В субботу днем, 2 декабря, жителей Воронежа обеспокоил угрожающий столб дыма в Бабяково.

Источник: соцсети

Оказалось, что в селе произошло загорание гаража в частном секторе.

По информации ГУ МЧС России по Воронежской области, сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 13:44. На улице Огородной в селе Бабяково Новоусманского района горела надворная постройка общей площадью 24 квадратных метра. На локализацию огня выехали 2 единицы спецтехники и 8 человек спасателей.

Огонь ликвидировали через 31 минуту — в 14:15. В результате пожара повреждена кровля гаража по всей площади. По оперативной информации, пострадавших нет.

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