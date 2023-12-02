18:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Ростовом задержали 18-летнего и 24-летнего рэкетиров, держащих в страхе район
В Ростове задержали парней, которые избивали людей и вымогали у них деньги.
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В Миллеровском районе Ростовской области задержали молодых рэкетиров. Об этом сообщили региональном управлении ФСБ.
По версии правоохранителей, 18-летний и 24-летний подозреваемые избивали местных жителей и угрожали, требуя деньги.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Если вина молодых людей будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.