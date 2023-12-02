ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

«Второго декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории России. Средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря», — говорится в заявлении.
Это не первый случай, когда украинские войска пытаются атаковать российские регионы такими ракетами. Так, силы противовоздушной обороны 26 ноября сбили два снаряда ВСУ над акваторией Азовского моря.
Кроме того, в октябре система ПВО перехватила две ракеты С-200, запущенные армией противника по Крыму.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.