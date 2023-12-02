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21:16 (мск), источник: © РИА Новости

Площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи «квадратов»

МЧС: площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи «квадратов».

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Площадь пожара в Набережных Челнах, где горят торговые павильоны, увеличилась до 6,8 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

«МЧС наращивает силы и средства для тушения пожара в Набережных Челнах. Площадь пожара увеличилась до 6800 квадратных метров. Всего к ликвидации привлечено более 130 человек и 40 единиц техники», — говорится в заявлении.

Отмечается, что быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка.

Как уточнили в прокуратуре Татарстана, возгорание произошло на территории авторынка «Гараж-500». На место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко.

Данных о пострадавших пока не поступало.

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