21:16 (мск), источник: © РИА Новости
Площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи «квадратов»
МЧС: площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи «квадратов».
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Площадь пожара в Набережных Челнах, где горят торговые павильоны, увеличилась до 6,8 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
«МЧС наращивает силы и средства для тушения пожара в Набережных Челнах. Площадь пожара увеличилась до 6800 квадратных метров. Всего к ликвидации привлечено более 130 человек и 40 единиц техники», — говорится в заявлении.
Отмечается, что быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка.
Как уточнили в прокуратуре Татарстана, возгорание произошло на территории авторынка «Гараж-500». На место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко.
Данных о пострадавших пока не поступало.