Пламя полыхнуло на весь город. В Набережных Челнах сгорел крупный авторынок

«Огонь распространялся очень быстро».
«Пожар начался в промзоны “Заритал” на Трубном проезде. Площадь пожара составила 260 кв. метров, на ликвидацию были направлены силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона», — прокомментировали «АиФ-Казань» в республиканском МЧС.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, возгорание началось на складе, где хранились авточехлы и кресла для машин. Огонь распространялся очень быстро: если около 20−30 горел только один бокс, то уже через полчаса пламя перекинулось на соседний склад, где хранились несколько тонн автокрасок и горючих растворителей для автомалярных работ. Уже около 21−00 часа пламя бушевало на огромной территории порядка 2500 кв. метров.
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МЧС уточняет, что в помещениях рынка «большая горючая нагрузка», то есть на небольшом пространстве складировано значительное количество легковоспламеняющихся материалов.
Ситуация осложняется тем, что горящий поролон, краски, авторезина выделяют много ядовитых веществ. Пожарные не могут работать на месте ЧП без кислородных изолирующих аппаратов.
По состоянию на 21−40 площадь возгорания увеличилась до 6800 квадратных метров. Огонь пожирал один торговый бокс за другим. Но, к счастью, как сообщили в МЧС по РТ, погибших и пострадавших на момент подготовки материала нет.
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Третий пожар за двое суток.
Причины возгорания в боке на рынке ещё предстоит выяснить. Однако пока известно, то у пожарных инспекторов были вопросы к по соответствии помещений рынка требованиям противопожарной безопасности. Комплексная проверка проходила прошлой осенью, но были ли устранены все замечания за год — вопрос.
Также бросается в глаза странное совпадение: такое крупной возгорание на рынке уже третье в России за последние два дня. Так, позавчера, 30 ноября, вспыхнул рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону.
Вчера, 1 декабря, загорелся рынок «Садовод» в Москве.
И вот теперь — ещё один пожар, уже в Набережных Челнах. Причём по площади возгорания он оказался больше, чем первые два пожара. Случайность это или нет — тоже предстоит выяснить правоохранительным органам.
МЧС принимает все меры, чтобы огонь не перебросился на другие торговые помещения. Кроме того, в 150 метрах от очага возгорания находится автозаправочная станция, а за ней в сотне метров — гостиница из нескольких деревянных домиках.
На месте ЧП — больше 130 пожарных и 40 машин.
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