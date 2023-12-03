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14:28 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Под Таганрогом мать с ребенком на легковушке увязла на дне залива

Женщина с маленьким сыном на легковушке увязла на дне Таганрогского залива.

Источник: ТГ ТАГАНРОГ. ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧП случилось 2 декабря в районе села Боцманово Неклиновского района.

Ребенок хотел поехать к морю на выходных. Мама на машине отвезла сына к водоему. Она подъехала слишком близко к воде. После обмеления там остался вязкий песок. Автомобиль забуксовал всеми колесами. Транспорт ушел в грязь по самый бампер.

Как семье удалось выбраться из ловушки, неизвестно.

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