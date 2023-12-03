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02:49 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МВД Франции заявил, что жертвами нападения в Париже стали туристы

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что погибший в результате нападения в Париже был гражданином Германии, еще двое пострадавших также являются туристами.

Источник: © РИА Новости

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в полиции сообщало о гибели одного человека, и ранении еще одного в результате нападения в ножом в Париже. Нападавший — уроженец и гражданин Франции 1997 года рождения — был известен приверженностью радикальному исламизму, а также психическими расстройствами.

«Подозреваемый в нападении в Париже напал на туристов… Погибший при нападении был гражданином Германии», — приводит слова министра агентство Рейтер.

Глава МВД также уточнил, что в результате атаки пострадали два человека.

По словам министра, в 2016 году нападавший уже был осужден за планирование другого нападения, он находился под надзором французских служб безопасности. Кроме того, задержанный заявил полиции, что был «расстроен» ситуацией в секторе Газа.

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