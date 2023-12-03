Глава МВД Франции заявил, что жертвами нападения в Париже стали туристы

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в полиции сообщало о гибели одного человека, и ранении еще одного в результате нападения в ножом в Париже. Нападавший — уроженец и гражданин Франции 1997 года рождения — был известен приверженностью радикальному исламизму, а также психическими расстройствами.
«Подозреваемый в нападении в Париже напал на туристов… Погибший при нападении был гражданином Германии», — приводит слова министра агентство Рейтер.
Глава МВД также уточнил, что в результате атаки пострадали два человека.
По словам министра, в 2016 году нападавший уже был осужден за планирование другого нападения, он находился под надзором французских служб безопасности. Кроме того, задержанный заявил полиции, что был «расстроен» ситуацией в секторе Газа.