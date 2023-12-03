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06:27 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье задержали банду похитителей бензина

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Reuters

В Дальнегорске было задержано десять сотрудников автозаправок, которые занимались кражей и незаконной продажей топлива. Эта преступная группировка, действующая на протяжении пяти месяцев, успела вывести из оборота более 4 тысяч литров нефтепродуктов. Они оперировали на двух автозаправочных станциях, используя уловки для обхода системы контроля отпуска топлива. Злоумышленники похищали топливо, продавая его покупателям, а полученные деньги присваивали себе. Ущерб, нанесенный топливной компании за указанный период, составил более 200 тысяч рублей.

Полиция уточняет, что из числа задержанных фигурантов уголовного дела двое находятся под стражей: им 34 и 54 года соответственно. Остальные члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде и обязаны соблюдать надлежащее поведение. Возбуждено уголовное дело в отношении всех участников.

Согласно статье, по которой возбуждено дело, за такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штрафа в размере до 1 миллиона рублей.

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